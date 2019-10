BlizzCon 2019: date e orari della cerimonia inaugurale e conferenze

La BlizzCon sta per tornare! L'edizione 2019 della celebre fiera targata Blizzard si terrà al Convention Center di Anaheim (in California) dal 31 ottobre al 3 novembre, di seguito gli orari dell'evento, le conferenze in programma e tutte le informazioni utili.

I partecipanti alla BlizzCon possono accedere ad una serie di eventi come una cena di beneficenza e altre iniziative dal 31 ottobre, l'evento principale si terrà invece venerdì 1 e sabato 2 novembre.

BlizzCon 2019 date e orari

Festività anticipate: Giovedì 31 ottobre dalle 09:00 alle 17:00 PDT

Night at the Faire: Giovedì 31 ottobre dalle 16:00 alle 20:00 PDT

Cena di beneficenza BlizzCon: Giovedì 31 ottobre dalle 19:00 alle 23:00 PDT

Venerdì 1 novembre dalle 09:30 alle 22:00 PDT

Sabato 2 novembre dalle 09:30 alle 22:00 PDT

Conferenza BlizzCon 2019

Come ogni anno Blizzard terrà il classico "Kick Off" inaugurale, l'evento di presentazione è in programma per venerdì 1 novembre alle 20:00, ora italiana.

"Come l'anno scorso, i vari segmenti della cerimonia di apertura si svolgeranno su più palchi, con presentatori dal vivo sui palchi Mythic (Hall D), World of Warcraft Tournament (Hall C) e Hearthstone Tournament (Hall B). L'intera cerimonia d'apertura sarà trasmessa simultaneamente anche sugli schermi di tutta la convention, quindi non preoccuparti: troverai un posto comodo per guardarla ovunque tu sia."

La cerimonia di apertura della BlizzCon 2019 sarà visibile in diretta streaming su BlizzCon.com e tramite l'app BlizzCon Mobile per iOS e Android.