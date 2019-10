BlizzCon 2019: su Everyeye tutte le novità e il reportage di Tommaso 'Todd' Montagnoli!

Quella che si svolgerà l'1 e 2 novembre, si preannuncia come la BlizzCon del secolo. Blizzard Entertainment sembra seriamente intenzionata a fare le cose in grande, dopo l'edizione del 2018 che ha lasciato l'amaro in bocca ai fan.

I leak e le indiscrezioni dei giorni scorsi lasciano presagire qualcosa di grosso: secondo i ben informati, la casa di Irvine si starebbe preparando ad annunciare Diablo 4 e Overwatch 2, oltre che una nuova espansione di World of Warcraft. Per un evento di tale portata, la redazione di Everyeye ha deciso di inviare uno dei migliori redattori della sua scuderia, Tommaso "Todd" Montagnoli! Dall'Anaheim Convention Center, il Todd ci terrà costantemente aggiornato sulle novità in arrivo dalla conferenza e dal booth, con foto esclusive e impressioni sui giochi che avrà modo di vedere. Se non volete perdervi assolutamente nulla del suo reportage, oltre a leggere le pagine di Everyeye vi invitiamo a seguire Tommaso sui suoi profili social Instagram e Facebook.

Ne approfittiamo inoltre per ricordarvi che a partire dalle ore 18:30 di domani 1 novembre, il nostro Gabriele Carollo commenterà in diretta sul canale Twitch di Everyeye il pre-show e la conferenza d'apertura della Blizzcon 2019! Vi aspettiamo numerosi, non potete assolutamente mancare!