BlizzCon: il presidente di Blizzard si scusa per Blitzchung e la controversia di Hong Kong

Il presidente di Blizzard, J. Allen Brack, ha deciso di aprire la BlizzCon 2019 con un messaggio in cui ha manifestato tutto il proprio dispiacere per la controversia legata al "caso Blitzchung" e alle proteste di Hong Kong.

Dal palco della cerimonia di apertura della manifestazione videoludica di Anaheim che ha visto l'annuncio di Diablo 4 e la presentazione di Overwatch 2, Brack ha commentato che "noi di Blizzard avevamo l'opportunità di riunire il mondo... e non l'abbiamo fatto. Ci siamo mossi troppo rapidamente nel nostro processo decisionale, e poi, a voler peggiorare le cose, siamo stati troppo lenti nel comunicare con voi. Quando penso a ciò di cui sono più infelice, in realtà penso a due cose in particolare. La prima è che non siamo stati all'altezza degli elevati standard che ci eravamo prefissati, e la seconda è che abbiamo fallito nel nostro scopo. Mi dispiace per ciò che è accaduto e me ne prendo la responsabilità".

Pur senza citare espressamente Blitzchung, il massimo dirigente di Blizzard approfondisce l'argomento affermando che "quando capiamo ciò che accade, creiamo un terremo comune in cui la community torna a riunirsi. Credo davvero nel potere positivo dei videogiochi. Andando in giro qui alla BlizzCon nel corso di questo fine settimana, spero che capiate quanto siamo impegnati nel diritto di ognuno di esprimersi, in tutti i modi e in tutti i luoghi. Abbiamo visto e sentito molti di voi questa mattina, state utilizzando il vostro tempo libero in famiglia e le vacanze pur di essere qui ad Anaheim con noi e siamo così grati che abbiamo deciso di farlo".

I toni concilianti del presidente di Blizzard basteranno a mitigare gli aspri toni della protesta legata a Hong Kong e al caso Blitzchung?