BlizzCon 2020: evento cancellato a causa del Coronavirus

A distanza di qualche giorno dai primi rumor sulla possibile cancellazione del BlizzCon 2020, arriva direttamente dai creatori di Diablo ed Overwatch l'annuncio ufficiale dell'annullamento dell'evento a causa dell'emergenza da Covid-19.

Ecco di seguito le parole del team di sviluppo circa la triste decisione:

"Siamo profondamente dispiaciuti di questa decisione e siamo sicuri che molti di voi provano la stessa cosa. Adoriamo la BlizzCon e sappiamo bene che queste emozioni sono condivise da tutti qui in Blizzard. Ci mancherà entrare in contatto con molti di voi durante la convention per ricaricare le batterie da geek."

Sembra però che non tutto sia perduto e, come molte altre aziende del settore, anche Blizzard è intenzionata a realizzare un evento esclusivamente digitale per la gioia di tutti i propri fan:

"Stiamo però discutendo su come portare lo spirito della BlizzCon in un evento esclusivamente online, così da non mettere in pericolo la vita dei nostri fan e dei nostri dipendenti. Vorremmo realizzare qualcosa di simile il prima possibile, ma dal momento che si tratta per noi di un territorio completamente nuovo da esplorare, è difficile che realizzeremo qualcosa prima dell'inizio del 2021. Come ben sapete, la BlizzCon è anche sede di grossi eventi eSport e, pertanto, stiamo pensando ad un'alternativa anche per supportare le competizioni che solitamente si tengono in occasione dell'evento."

Insomma, per ricevere nuove informazioni su Overwatch 2, Diablo 4 e altri titoli Blizzard potrebbe volerci un po' di tempo extra. Vi ricordiamo che i titoli Activision potrebbero subire dei ritardi a causa del Coronavirus, il quale ha costretto le software house di tutto il mondo a lavorare in Smart Working.