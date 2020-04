BlizzCon 2020: preoccupazioni per il Coronavirus, Blizzard non può confermare l'evento

Sebbene Blizzard stia ancora lavorando sulla programmazione del BlizzCon 2020, tradizionale edizione annuale dello show che si tiene ad Anheim nel mese di Novembre, il produttore esecutivo della società ha pubblicato una nota che pone dei dubbi sull'effettiva fattibilità dell'evento.

Saralyn Smith, produttore esecutivo di BlizzCon, ha infatti pubblicato un aggiornamento in cui dichiara che "sebbene tutti speriamo che le cose possano migliorare nel corso dell'anno, la linea di fondo è che al momento è troppo presto per sapere se il BlizzCon 2020 sarà fattibile. La salute della nostra comunità. dei dipendenti e di tutti coloro che collaborano allo spettacolo è la nostra preoccupazione principale. Potrebbero essere necessari alcuni mesi prima di sapere con certezza se e come procedere, ma non appena avremo un aggiornamento significativo, lo condivideremo".

Insomma, le parole di Blizzard seguono alle tante sospensioni e cancellazioni dei vari eventi previsti a partire dalla prossima estate. Recentemente l'ESA ha annunciato che l'evento online sostitutivo all'E3 2020 non avrà luogo proprio a causa delle difficoltà organizzative. Nella speranza che le cose possano tornare alla normalità nel minor tempo possibile, alcuni studi come CD Projekt RED sembrano voler confermare le proprie uscite.