BlizzCon 2021: la cerimonia di apertura in diretta su Twitch stasera dalle 20:00

Venerdì 19 febbraio alle 23:00 Blizzard trasmetterà la cerimonia di apertura della Blizzcon 2021 (ribattezzata BlizzConline per l'occasione), non potevamo dunque lasciarci sfuggire l'occasione per passare una nuova serata insieme a voi! S

A partire dalle 20:00 saremo in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it per un lungo pre show che ci accompagnerà fino all'inizio della cerimonia, dalle 23:00 commenteremo l'evento e al termine dello stesso resteremo online per i commenti del post show e le impressioni a caldo su quanto annunciato da Blizzard.

Ma cosa vedremo esattamente stasera? Un leak ha svelato gli annunci della BlizzCon 2021 tra i quali sembrano figurare l'annuncio della data di uscita di Diablo Immortal, il reveal di una nuova classe di Diablo 4, uno story trailer di Overwatch 2 e gli annunci di Diablo 2 Resurrected, World of Warcraft The Burning Crusade Classic e di una nuova espansione per Hearthstone Heroes of Warcraft.

Appuntamento stasera alle 20:00 su Twitch per una serata a tutto Blizzard, l'appuntamento è imperdibile e in questa occasione scopriremo se i rumor sul ritorno di Diablo 2 si riveleranno veri oppure no, inoltre probabilmente avremo l'occasione di rivedere in azione Overwatch 2 e Diablo 4. Seguiteci su Twitch e non dimenticate di attivare le notifiche per ricevere un promemoria pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione.