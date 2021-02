BlizzCon 2021: il DMCA di Twitch rende tragicomica l'esibizione dei Metallica

Chi ha assistito alla BlizzCon 2021 ha potuto ascoltare la spettacolare performance dei Metallica, ma non su Twitch. Sulla nota piattaforma di livestreaming, infatti, il brano "For Whom the Bell Tolls" eseguito dalla leggendaria band heavy metal statunitense è stato "silenziato" in ragione delle linee guida per il DMCA.

In ottemperanza della legge americana sul copyright per la protezione del Diritto d'Autore, su Twitch la canzone dei Metallica che ha chiuso l'evento digitale di Blizzard è stata sostituita dopo pochi secondi da un brano generico che ha prodotto un contrasto a dir poco tragicomico con le scene immortalate a schermo.

Sin dagli istanti immediatamente successivi alla conclusione dell'evento videoludico che ha fatto da sfondo, tra gli altri, al trailer d'annuncio della Tagliagole di Diablo 4, la community si è riversata sui social e sui forum più frequentati per discutere del "fattaccio" accaduto sul canale di Twitch Gaming (ma non su quello di Blizzard).

Come possiamo ammirare nel video in calce alla notizia, la sostituzione della canzone dei Metallica con il brano strumentale in funzione del DMCA ha dato vita a una singolare scenetta che ha visto per protagonisti involontari il batterista Lars Ulrich, il bassista Robert Trujillo e il frontman dei 'tallica James Hetfield. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate e se avete assistito in diretta all'evento che si è verificato su Twitch Gaming durante la cerimonia di apertura della BlizzCon 2021 Online.