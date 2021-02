BlizzCon 2021: un leak anticipa il reveal della Blizzard Arcade Collection

L'ondata di leak riguardante gli annunci che verranno fatti nel corso del BlizzCon 2021, ovvero l'evento che si terrà questa notte, non si fermano e l'ultima anticipazione arriva direttamente dal PEGI (Pan European Game Information).

Sembrerebbe infatti che l'ente che revisiona i giochi per classificarli abbia di recente aggiornato il proprio database con la Blizzard Arcade Collection, gioco in arrivo esclusivamente su PC e con un rating 12+. Come se non bastasse, la descrizione del prodotto presente sul sito ufficiale dell'azienda permette anche di scoprire maggiori informazioni sui giochi inclusi nella collection, i quali saranno tre: Lost Vikings 1, Rock & Roll Racing e Blackthorn. Stando sempre alla pagina apparsa in rete, il debutto del gioco dovrebbe avvenire in contemporanea con la cerimonia che si terrà nelle prossime ore e dovrebbe trattarsi di un'esclusiva per il client Battle.net.

Vi ricordiamo che questa sera, a partire dalle ore 20:00, potrete seguire la BlizzCon 2021 in nostra compagnia sintonizzandovi sul canale Twitch di Everyeye, sul quale commenteremo in diretta l'evento che avrà inizio alle 23:00 italiane.

