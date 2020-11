BlizzCon 2021: la nuova edizione sarà online e gratuita

Per l'edizione 2021 della conferenza BlizzCon, i vertici di Blizzard Entertainment decidono di riorganizzare l'intera kermesse in un evento completamente in streaming a cui partecipare online senza l'obbligo di acquisto di un biglietto.

La conferma di questo importante cambio di rotta arriva direttamente da J. Allen Brack: il presidente di Blizzard spiega infatti che "vogliamo che la nostra sia una grande festa virtuale, così abbiamo deciso che la BlizzConline sia completamente libera e gratuita per tutti, sia per chi vorrà osservarla che per chi desidera parteciparvi attivamente".

Pur senza entrare nel merito delle sorprese che ci attengono durante questa festa digitale, il massimo rappresentante di Blizzard Entertainment offre un piccolo indizio sottolineando come "è lecito ritenere che stiamo esplorando altre cose che vanno oltre i PC, le console e i sistemi mobile".

La BlizzConline 2021 si terrà il 19 e 20 febbraio 2021. Gli appassionati di giochi Blizzard sperano che la nuova kermesse videoludica possa fare da sfondo all'annuncio della data di lancio di Overwatch 2 e Diablo 4. Sempre durante l'evento in streaming dovremmo ricevere ulteriori dettagli sulle prossime espansioni di World of Warcraft ed Hearthstone, con sullo sfondo il probabile annuncio di ulteriori videogiochi.