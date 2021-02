BlizzCon 2021, il programma integrale dell'evento online: da Diablo a Overwatch!

Come ormai noto, per ovvie ragioni la BlizzCon 2021 sarà un evento esclusivamente online, a partecipazione gratuita per appassionati e addetti ai lavori.

Con l'avvio del nuovo anno, il colosso videoludico di casa Activision aveva offerto i primi dettagli sull'evento digitale Blizzard. Ora, è stato invece presentato il programma integrale della manifestazione digitale. Di seguito, vi riportiamo dunque il calendario ufficiale della BlizzCon Online 2021.

Venerdì 19 febbraio

Dalle ore 23:00 sino alle 00:15, tutti e sei i canali dell'evento trasmetteranno esclusivamente la cerimonia di apertura della BlizzCon 2021. Quest'ultima avrà dunque una durata approssimativa di poco superiore all'ora. Da tradizione, questo rappresenta l'evento principale della manifestazione, durante il quale vengono presentati annunci e novità più importanti.



Sabato 20 febbraio



La programmazione dei sei canali della BlizzCon sarà suddivisa secondo la seguente agenda:

Canale Blizzard: World of Warcraft: What's Next 12:10 AM - 12:40 AM CET Diablo: What's Next (Rebroadcast) 12:40 AM - 01:20 AM CET Behind the Scenes of Overwatch 2 (Rebroadcast) 01:20 AM - 02:00 AM CET Diablo Deep Dive 02:00 AM - 02:40 AM CET;

World of Warcraft: What's Next 12:10 AM - 12:40 AM CET Diablo: What's Next (Rebroadcast) 12:40 AM - 01:20 AM CET Behind the Scenes of Overwatch 2 (Rebroadcast) 01:20 AM - 02:00 AM CET Diablo Deep Dive 02:00 AM - 02:40 AM CET; Canale Diablo: Diablo: What's Next 12:10 AM - 12:50 AM CET Diablo Developer Roundtable 01:00 AM - 01:40 AM CET Diablo: The Gothic World of Brom 01:40 AM - 02:00 AM CET Diablo Deep Dive 02:00 AM - 02:40 AM CET;

Diablo: What's Next 12:10 AM - 12:50 AM CET Diablo Developer Roundtable 01:00 AM - 01:40 AM CET Diablo: The Gothic World of Brom 01:40 AM - 02:00 AM CET Diablo Deep Dive 02:00 AM - 02:40 AM CET; Canale Overwatch : Behind the Scenes of Overwatch 2 12:10 AM - 12:50 AM CET The Voices of Overwatch 12:50 AM - 02:20 AM CET Overwatch: Creating a Soundtrack 02:20 AM - 02:40 AM CET;

: Behind the Scenes of Overwatch 2 12:10 AM - 12:50 AM CET The Voices of Overwatch 12:50 AM - 02:20 AM CET Overwatch: Creating a Soundtrack 02:20 AM - 02:40 AM CET; Canale WOW: World of Warcraft: What's Next 12:10 AM - 12:40 AM CET World of Warcraft Deep Dive 12:40 AM - 01:10 AM CET World of Warcraft: Voices of the Afterlife 01:20 AM - 02:40 AM CET;

World of Warcraft: What's Next 12:10 AM - 12:40 AM CET World of Warcraft Deep Dive 12:40 AM - 01:10 AM CET World of Warcraft: Voices of the Afterlife 01:20 AM - 02:40 AM CET; Canale Strategy: StarCraft Legends 12:10 AM - 02:20 AM CET Where It All Started: Blizzard's Early Years 02:20 - 02:40 AM CET;

StarCraft Legends 12:10 AM - 02:20 AM CET Where It All Started: Blizzard's Early Years 02:20 - 02:40 AM CET; Canale Hearthstone: Hearthstone Deep Dive 12:10 AM - 12:55 AM CET Hearthstone: Battlegrounds Exhibition 12:55 AM - 02:40 AM CET;

