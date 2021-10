La BlizzCon 2022 è stata cancellata: gli eventi futuri saranno rivisitati

Con un comunicato ufficiale, Blizzard Entertainment ha annunciato la cancellazione della BlizzConline 2022 che avrebbe dovuto avere luogo all'inizio del prossimo anno.

"Abbiamo deciso di fare un passo indietro e mettere in pausa la BlizzConline che avevamo precedentemente annunciato per l'inizio del prossimo anno. È stata una decisione difficile per tutti noi, ma è quella giusta", esordisce il comunicato affidato alle pagine del sito ufficiale della casa californiana.

Quando lo scorso maggio ha annunciato la cancellazione di ogni evento in presenza per il 2021, Blizzard ha cercato di farsi perdonare promettendo una BlizzConline 2022 memorabile, che alla luce del nuovo annuncio non avrà mai luogo. "Ogni evento BlizzCon richiede l'impegno di ognuno di noi, gli sforzi di un'intera compagnia, alimentati dal nostro desiderio di condividere ciò che abbiamo creato per un'intera community che tiene tantissimo a noi. Al momento, riteniamo che sia meglio impiegare l'energia necessaria ad imbastire un evento del genere per il supporto dei nostri team e lo sviluppo dei giochi".

Non temete, in ogni caso: la BlizzCon non è morta. L'evento si sta solamente prendendo una pausa prima di tornare in una forma molto diversa e al passo dei tempi. "La prima BlizzCon ha avuto luogo sedici anni fa, e da allora sono cambiate molte cose. Qualsiasi sarà l'aspetto dell'evento in futuro, dobbiamo innanzitutto assicurarci che sia il più sicuro, accogliente e inclusivo possibile. [...] Siamo entusiasti di ciò che faremo quando rivisiteremo l'evento in futuro".

Blizzard ha infine tenuto a precisare che, nonostante la cancellazione della BlizzConline 2022, effettuerà ugualmente degli annunci nei prossimi mesi: "Anche se non terremo la BlizzConline a febbraio, continueremo a fare degli annunci e a fornire degli aggiornamenti sui nostri giochi. Siamo orgogliosi di ciò che stanno creando i nostri team e abbiamo un sacco di notizie da condividere con voi".

Non possiamo non evidenziare il fatto che, nonostante non sia stato fatto alcun riferimento all'interno del comunicato, la cancellazione della BlizzConline è avvenuta pochi mesi dopo la denuncia per maltrattamenti ai danni delle dipendenti ricevuta dal California Department of Fair Employment and Housing.