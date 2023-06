BlizzCon 2023: biglietti fino a 800 dollari, e gli scalper non c'entrano nulla!

Blizzard Entertainment ha confermato le date della BlizzCon 2023, distante ancora diversi mesi ma come di consueto molto attesa dai fan. Nel frattempo la compagnia ha già rivelato i dettagli sui biglietti, che verranno messi in vendita a luglio. Ebbene, preparatevi a risparmiare.

Blizzard annuncia che il biglietto base costa 299 dollari, mentre la versione speciale arriva alla bellezza di 799 dollari, prezzi ufficiali che non hanno quindi nulla a che vedere con rincari dei bagarini. Come mostrato dal sito ufficiale Blizzard, e due versioni hanno chiaramente delle differenze più o meno significative, che vi elenchiamo di seguito:

General Admission da 299 dollari - Accesso ad ogni sala, accesso anticipato al BlizzCon Store, oggetti in-game esclusivi della BlizzCon, zaino della BlizzCon

- Accesso ad ogni sala, accesso anticipato al BlizzCon Store, oggetti in-game esclusivi della BlizzCon, zaino della BlizzCon Portal Pass da 799 dollari - Oltre a tutti i contenuti della General Admission prevede la possibilità di accedere ad aree esclusive per vedere gameplay ed incontrare gli sviluppatori, l'accesso anticipato alla lounge e file di registrazione e di sicurezza separata

Rispetto alla precedente edizione, tenutasi nel 2019, i prezzi dei ticket sono aumentati in maniera piuttosto evidente: il General Admission, ad esempio, costava 230 dollari quattro anni fa, mentre il più oneroso Portal Pass non superava i 550 dollari. In ogni caso c'è ovviamente anche l'alternativa di seguire semplicemente la BlizzCon da casa in livestream, senza spendere un centesimo. Blizzard offre inoltre dei Virtual Ticket che permetteranno l'accesso ad alcuni bonus, come oggetti in-game e l'accesso anticipato al BlizzCon Store.

Prezzi a parte, la BlizzCon 2023 promette sorprese, con Blizzard che assicura di avere tanto da mostrare ai fan in occasione dell'evento che si svolgerà il 3 ed il 4 novembre 2023.