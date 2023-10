BlizzCon 2023: data e ora conferenza Blizzard, giochi e dove vederla in italiano

Anche quest’anno a novembre torna l’appuntamento con la BlizzCon, la fiera targata Blizzard in programma ad Anaheim (in California) il 3 e 4 novembre. Ma cosa possiamo aspettarci e che giochi ci sono?

Conferenza Blizzard data e ora, dove vederla

La conferenza Blizzard alla BlizzCon è prevista per venerdì 3 novembre alle 20:00 ora italiana, la cerimonia inaugurale durerà circa due ore, per questo appuntamento la compagnia ha previsto annunci sulle "maggiori novità e le principali rivelazioni di quest’anno", dunque possiamo aspettarci una serie di notizie legati ai maggiori franchise di casa Blizzard. Dove vedere la BlizzCon 2023? Iniziamo dicendo che il livestream dell’intero evento è a pagamento mentre la conferenza di apertura è gratis per tutti, potete seguirla in diretta insieme a noi dalle 19:30 del 3 novembre sul canale Twitch di Everyeye, con commento live in italiano. Di seguito il programma completo della BlizzCon 2023 per chi ha acquistato il Virtual Ticket BlizzCon 2023:

Venerdì 3 novembre

20:00 - Cerimonia di Apertura

22:30 - World of Warcraft What's Next

23:30 - Overwatch 2 Deep Dive

Sabato 4 novembre

00:30 - World of Warcraft Classic What's Next

01:30 - Hearthstone What's Next

21:00 - World of Warcraft Deep Dive

22:30 - Overwatch 2 What's Next

23:30 - Diablo 4 Campfire Chat

Domenica 5 novembre

01:45 - Community Night

03:15 - Show live del gruppo Le Sserafim

Giochi BlizzCon 2023

Il 3 novembre, Blizzard pubblicherà Warcraft Rumble e per l'occasione verrà dedicato ampio spazio a questo nuovo gioco free to play per piattaforme mobile. Assisteremo poi alla presentazione di un nuovo eroe di Overwatch 2 e ci sarà occasione di parlare anche dei nuovi contenuti di World of Warcraft Dragonflight e Classic. Anche Diablo sarà della partita, sicuramente Blizzard approfitterà di questa occasione per svelare qualche novità sui futuri aggiornamenti di Diablo 4 e Diablo Immortal. Confermata anche la presenza di Hearthstone Heroes of Warcraft, il celebre gioco di carte ancora molto popolare su piattaforme mobile.

E per quanto riguarda i nuovi giochi? Si mormora di una possibile presentazione di Odyssey, ambizioso survival targato Blizzard, non ci sono però ancora conferme a riguardo. Odyssey ci sarà davvero? Lo scopriremo nella serata di venerdì 3 novembre.