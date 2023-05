BlizzCon 2023: ecco le date dell'evento dal vivo con tante sorprese da Blizzard

Occupatisi di celebrare l'imminente lancio di Diablo 4 con un violento Gameplay Trailer, Blizzard conferma la propria volontà di riabbracciare il proprio pubblico con il ritorno della BlizzCon. L'edizione 2023 dell'evento assumerà i contorni di un grande spettacolo dal vivo pieno di annunci e sorprese.

Dopo quattro anni di incontri online, la casa di Irvine si prepara così a celebrare la passione della community nel corso della BlizzCon 2023 che si terrà nella cornice dell'Anaheim Convention Center dal 3 al 4 novembre prossimi.

Blizzard sottolinea come "i nostri fan sono al centro di ciò che rende grande la BlizzCon, un luogo in cui i giochi sono il terreno comune per la connessione e l'amicizia. Che tu stia venendo per uscire con amici che vedi solo online, celebrare momenti epici nei giochi che amiamo, esplorare ciò che è in offerta nelle sale del centro congressi o desideroso di scoprire le prospettive sui nostri universi, la BlizzCon era, è e continuerà ad essere uno spazio creato appositamente per te. È la community, d'altronde, che ha sempre reso così speciale questo evento, di conseguenza non vediamo l'ora di rivedervi tutti".

Dal prossimo mese, l'azienda californiana condividerà tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione all'evento (ivi comprese le informazioni per l'acquisto dei biglietti) e sulle attività che avranno luogo nella due giorni di gare multiplayer e di cosplay, interventi della community, keynote e dettagli sul futuro dei videogiochi di Blizzard che andrà in scena a novembre con la BlizzCon 2023 che tornerà dal vivo.