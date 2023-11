BlizzCon 2023, parla Phil Spencer: Diablo, StarCraft, OW e WoW nei pensieri del boss Xbox

La conferenza di apertura della BlizzCon 2023 'parte col botto' con l'intervento di Phil Spencer: il CEO di Microsoft Gaming è salito sul palco per delineare la visione del team Xbox sul futuro dei videogiochi Blizzard e ribadire la sua personale passione per le IP più iconiche della casa di Irvine.

Nel suo primo intervento davanti al pubblico della BlizzCon, il massimo referente della divisione verdecrociata di Microsoft accoglie idealmente tutti i fan dei giochi Blizzard nella famiglia Xbox e getta le basi per quella che sarà la collaborazione a lungo termine tra la casa di Redmond e gli autori di Diablo, World of Warcraft e Overwatch.

È proprio alle iconiche IP di Blizzard Entertainment a cui Spencer guarda nel precisare come "Diablo ha dato uno slancio propulsivo all'intero genere degli action GDR, StarCraft ha basato le fondamenta degli eSport e dei videogiochi come servizio, World of Warcraft ha aperto le porte a una sterminata community MMO e Overwatch, che ha reimmaginato e ridato forma alle esperienze sparatutto basate sulle classi".

Il CEO di Microsoft Gaming sottolinea inoltre come "l'influenza di Blizzard è dappertutto nel mondo dei videogiochi. Ora che Blizzard fa parte del team Xbox, vogliamo coltivare l'essenza di ciò che rende unici i giochi Blizzard. Per me è un privilegio e un onore accogliere ufficialmente Blizzard e la sua community nel team Xbox. Il futuro di Blizzard è più luminoso che mai, c'è così tanto da scoprire e da vedere da qui in avanti!".