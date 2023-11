BlizzCon 2023, il riassunto: da Diablo 4 Vessel of Hatred a World of Warcraft Worldsoul

Si è conclusa un'altra edizione della BlizzCon: andiamo a ripercorrere tutti gli annunci che Blizzard Entertainment ha regalato ai fan di Diablo, World of Warcraft e Overwatch.

L'evento si è aperto col botto grazie all'apparizione sul palco di Phil Spencer, felice di aver finalmente accolto gli studi di Blizzard tra le fila degli Xbox Game Studios. Il primo annuncio vero e proprio è giunto con il reveal di Mauga, nuovo eroe di Overwatch 2 armato di artiglieria pesante come la mitragliatrice incendiaria e la mitragliatrice aerea che ricoprirà il ruolo di tank.

A seguire abbiamo assistito all'annuncio di Vessel of Hatred, espansione di Diablo 4 che verrà resa disponibile più avanti nel corso del 2024, insieme ad una classe personaggio completamente inedita per la serie e ad una nuova zona esplorabile di Sanctuarium.

Le sorprese sono proseguite con il nuovo filmato di Hearthstone Shodown in the Badlands, espansione del card game in arrivo il 14 novembre, e con il trailer di lancio di Warcraft Rumble, mobile game ora disponibile su iOS e Android.

I fan di World of Warcraft non sono di certo rimasti a bocca asciutta: Blizzard ha innanzitutto rivelato World of Warcraft Cataclysm Classic, rifacimento della terza espansione dell'MMORPG, per poi passare al reveal di World of Warcraft Worldsoul, nuovo arco narrativo della serie che porterà in dote ben tre espansioni nuove di zecca: The War Within, in arrivo nel 2024, Midnight e The Last Titan. Cosa ve ne è parso dello spettacolo offerto da Blizzard?