BlizzCon, arriva la conferma: niente eventi in presenza nel 2021

Saralyn Smith, produttrice esecutiva della BlizzCon, conferma che il comitato organizzatore dell'evento videoludico di Blizzard ha deciso di cancellare ogni evento in presenza che si sarebbe dovuto tenere quest'anno.

Nella lettera aperta indirizza ai fan di Diablo, Overwatch, Warcraft e di tutte le altre IP di Blizzard Entertainment, l'organizzatrice della BlizzCon spiega che la dolorosa decisione di annullare nel 2021 ogni evento in presenza è stata presa in funzione del protrarsi della pandemia da Coronavirus.

Come spiega la stessa Smith, infatti, "mentre le linee guida in California sugli incontri di persona e sulle limitazioni agli spostamenti continuano ad evolversi e lo stato della pandemia è in divenire in tutto il mondo, il team di Blizzard ha discusso a lungo su cosa questo significhi per uno degli eventi che ci manca di più: la BlizzCon. Sappiamo che alcuni di voi si chiedono quali piani avrebbero dovuto organizzare per poter attraversare il Paese, e a volte anche gli oceani, per incontrare i propri amici e membri della community di Blizzard, quindi oggi volevamo avvisarvi che abbiamo deciso di non tenere nessun evento della BlizzCon fino alla fine di quest'anno".

La dirigente di Blizzard ricorda che l'allestimento di uno show come la BlizzCon è un'impresa complessa e che richiede molti mesi di preparazione, con la collaborazione attiva di partner come host, presentatori, membri dei team eSport e gruppi di fan. L'incertezza determinata dalla pandemia, quindi, spinge gli organizzatori della BlizzCon a cancellare ogni show in presenza.

Per "farsi perdonare", lo staff che organizza la BlizzCon si sta già preparando per quello che la stessa Smith descrive come "il grande evento globale che avrà luogo nella prima metà del prossimo anno. Sarà uno spettacolo che comprenderà un grande show online sulla falsariga della nostra recente BlizzConline con dei piccoli incontri di persona connessi all'evento maggiore".