La BlizzCon torna dal vivo nel 2023, è ufficiale: l'annuncio di Mike Ybarra

Gli ultimi anni non sono stati affatto facili per le fiere di settore, che hanno dovuto rinunciare al loro antico splendore e, nella migliore delle ipotesi, convertirsi all'online. Non è andata bene a tutte: quest'anno, ad esempio, l'E3 2022 e la BlizzCon 2022 sono state annullate.

In attesa della rinascita dell'E3, che ha promesso di tornare l'anno prossimo in un'edizione dal vivo e in digitale, possiamo guardare con ottimismo anche al futuro della BlizzCon. In un'intervista concessa al Los Angeles Times, il presidente Mike Ybarra ha assicurato che l'evento tornerà nel 2023.

"In precedenza abbiamo deciso di prenderci una pausa con la BlizzCon per poterne re-immaginarne il futuro e ritornare con un evento dal vivo capace di celebrare la community", ha affermato Ybarra, ricordando l'annuncio della cancellazione degli eventi in presenza degli anni scorsi. Dopodiché ha annunciato d'aver "ingaggiato una nuova leader della BlizzCon, April McKee, che sta lavorando duramente su quel piano" in modo da "riportare in auge la BlizzCon nel 2023".

L'ultima BlizzCon in presenza, ricordiamo, si è svolta nel 2019. L'edizione 2020 è stata cancellata, mentre la successiva è stata rimpiazzata da un evento esclusivamente online andato in onda nel febbraio del 2021. Dopo la pausa del 2022, dunque, Blizzard si sta preparando nuovamente a celebrare la propria community dal vivo. Il 2023, tra l'altro, si preannuncia come l'anno di Diablo 4!