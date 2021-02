BlizzConline 2021 a febbraio: i dettagli sul grande evento digitale

A fine 2020, Blizzard aveva confermato un'edizione 2021 per la BlizzCon, attesa, per evidenti ragioni, in formato esclusivamente virtuale, per un evento aperto al pubblico e completamente gratuito.

Ora, con l'approssimarsi dell'appuntamento, fissato per il 19 e il 20 febbraio, la software house offre alcuni dettagli più specifici sulla manifestazione. Quest'ultima potrà godere di un interessante assetto, con ben sei canali speciali attivati sul sito ufficiale della BlizzCon. Questi ultimi accoglieranno segmenti preprodotti che includeranno approfondimenti sui giochi e gli universi Blizzard con gli sviluppatori, sfide con giocatori di eSport professionisti e molto altro. Di seguito i primi dettagli sugli appuntamenti delle singole giornate:

Venerdì 19 febbraio: alle ore 23:00 del fuso orario italiano prenderà il via la cerimonia di apertura della BlizzCon 2021, con "un primo sguardo ad alcuni degli ultimi contenuti di gioco cui hanno lavorato i team di sviluppo". Nelle successive tre ore , sarà possibile seguire i sei canali tematici, per informazioni sui titoli che interessano maggiormente o per una panoramica generale;

La speranza per l'evento è evidentemente quella di poter dare uno sguardo alle produzioni più attese dei team Blizzard, tra cui. Ricordiamo inoltre che di recente sono emersi rumor su di un Diablo 2 Remake in sviluppo : saranno confermati? Nel corso del mese di febbraio 2021, Blizzard festeggerà inoltre il proprio, per tre interi decenni in compagnia della community videoludica.