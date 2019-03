Bloccati in Tomb Raider? Google Stadia sarà integrata a Google Assistant e Youtube

Dal palco della GDC 2019, Google continua a fornire ulteriori dettagli sul funzionamento della piattaforma STADIA e sulle funzionalità ad essa connesse tramite l'ecosistema Google.

Particolarmente interessante sembra l'integrazione tra STADIA, Google Assistant e Youtube. Se un giocatore rimane bloccato in un livello, stage o determinata area di un Gioco, avrà infatti la possibilità di premere un tasto sul controller di STADIA ed avrà così automaticamente accesso a Google Assistant. Quest'ultimo vi fornirà i migliori risultati Youtube rispetto alla richiesta videoludica formulata.

In questo modo, non sarà necessario interrompere il gioco e ricorrere ad un secondo device, quale ad esempio un PC o uno smartphone per cercare una soluzione che ci consenta di progredire all'interno del Titolo. Come potete verificare nell'immagine che trovate in apertura, di tale funzionalità è stato dato esempio utilizzando The Rise of the Tomb Raider.



Da questa prima presentazione della nuova piattaforma Google sono emerse un numero veramente notevole di diverse funzionalità, di cui alcune legate al gioco multiplayer su STADIA. Ad ora, il progetto ha inoltre conquistato l'adesione di importanti attori, tra cui Ubisoft e Tequila Works, Software House autrice di Rime. Interessante anche l'adesione di Doom Eternal, che potrà usufruire di 4K, HDR e 60 FPS.