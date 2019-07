Il blockbuster per PlayStation VR Blood & Truth sta per ricevere una demo gratuita

Blood & Truth, adrenalinico gioco d'azione per PlayStation VR realizzato da London Studio, potrà essere provato in maniera completamente gratuita a partire da domani 18 luglio grazie ad una demo.

L'annuncio è arrivato attraverso le pagine del PlayStation Blog ufficiale. Grazie alla versione di prova, potrete vivere la prima missione dell'avventura, vissuta dal protagonista come un flashback: il vostro compito sarà quello di infiltrarvi in un complesso nemico, sopravvivere a un intenso scontro a fuoco sui tetti per poi intraprendere un entusiasmante inseguimento in auto.

La demo, tra l'altro, si appresta a giungere sul PlayStation Store con un tempismo perfetto, dal momento che per il 25 luglio è attesa la pubblicazione di un importante aggiornamento che introdurrà, a detta degli sviluppatori, "alcuni divertenti extra". Maggiori informazioni al riguardo verranno rivelate a breve. Nel frattempo, se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a leggere la recensione di Blood & truth a cura del nostro Alessandro Bruni.