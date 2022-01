Blockverse, sparito 1 milione di dollari? Caos per il Minecraft NFT non ufficiale

L'universo dei videogiochi con NFT, che fondono dinamiche da metaverso con la tecnologia Blockchain, rappresenta una realtà ancora molto acerba, anche se protagonista di una rapida diffusione.

Di conseguenza, come più volte evidenziato, il rischio di incorrere in spiacevoli sorprese non manca all'interno di questo nuovo mercato. Ne è un esempio la vicenda che sta ora coinvolgendo Blockverse, un progetto apparentemente destinato ad un grande successo. Sull'onda del successo del titolo Mojang, confermato dal recente raggiungimento di oltre un trilione di visualizzazioni per Minecraft su YouTube, un gruppo di creativi ha proposto al pubblico l'adesione ad un server play to earn non ufficiale di Minecraft.

Denominato Blockverse, quest'ultimo mirava a proporre un'esperienza di stampo PvP, accessibile solamente ai giocatori in possesso di NFT legati al mondo virtuale. Un progetto che pareva aver convinto molti, dato che in soli otto minuti la vendita dedicata a ben 10.000 NFT è andata completamente sold-out. Con ognuno dei tokens venduto al prezzo di 124 dollari circa (equivalenti a 0,05 Ethereum), la compravendita ha generato un volume d'affari pari a oltre 1,2 milioni di dollari.



È dunque facile comprendere come mai l'improvvisa scomparsa del sito ufficiale di Blockverse (ancora inaccessibile nel momento in cui scriviamo), del relativo server Discord e la chiusura dello stesso server dedicato abbia generato il caos più completo entro la community di investitori. Dopo tre giorni di completo silenzio, il team di Blockverse è però tornato a comunicare tramite il proprio account Twitter ufficiale.



Con un messaggio indirizzato al pubblico, gli autori hanno spiegato di essere stati sopraffatti dalle diverse lamentele e critiche al progetto emerse dopo l'avvio del server. A sole diciotto ore dal lancio di Blockverse, prosegue il team, il tutto si è tradotto nell'invio di minacce e offese: una circostanza che ha generato rapidamente il panico, al quale ha fatto seguito una istintiva cancellazione del server Discord. Per "prevenire la prosecuzione delle minacce", anche il server e il sito del progetto sono poi stati chiusi. Il piano originale era quello di riattivare Blockverse non appena la situazione si fosse calmata, si legge, ma "la situazione sembra essere solamente peggiorata". Al momento, conclude il team, l'obiettivo è quello di riattivare il progetto nel corso dei "prossimi giorni", ma nessun dettaglio ulteriore è per ora disponibile.