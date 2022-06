Bloober Team, ecco il primo artwork del nuovo horror: è Layers of Fear 3?

Con l'intesificarsi dei rumor sulla presenza di Bloober Team al Summer Game Fest, i rappresentanti della software house polacca hanno pubblicato il primo artwork del loro prossimo videogioco horror, presumibilmente il nuovo episodio di Layers of Fear.

L'immagine in questione, condivisa dal Bloober Team sulle pagine di Gematsu e successivamente ripresa con un retweet dal profilo social ufficiale della serie di Layers of Fear, mostra una parete divelta da graffi che danneggiano gravemente un quadro con il ritratto di una donna, facendo affiorare dal dipinto una scena sottostante che immortala lo stesso soggetto ma in una versione decisamente più sinistra.

L'artwork in questione viene accompagnato da una breve didascalia che invita lo spettatore a "guardare sotto la superficie per scoprire la fonte delle tue paure". Il giornalista Sal Romano di Gematsu sottolineano che l'email inviatagli dagli sviluppatori polacchi precede "l'annuncio a breve di uno dei nuovi progetti di Bloober Team".

