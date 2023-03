Bloober Team: gli autori di Silent Hill 2 Remake verranno acquisiti? Nemmeno per sogno!

La nuova fase di Bloober Team dopo Silent Hill 2 Remake sarà all'insegna della piena indipendenza. A darne conferma è Piotr Babieno: il CEO di Bloober Team interviene su IGN.com per smontare le voci di corridoio riguardanti la possibile acquisizione del suo studio da parte di uno dei colossi del settore.

Il massimo esponente della software house polacca ritiene che non possa esserci somma di denaro sufficiente a giustificare l'abbandono della libertà creativa che viene concessa a uno studio che, come Bloober Team, può scegliere in piena autonomia i videogiochi da sviluppare.

A tal proposito, Babieno è categorico nell'affermare che "le persone che hanno deciso di lavorare con noi hanno fatto questa scelta perché vogliono essere una parte integrante del processo creativo. Tanto sviluppatori si sono uniti a noi per questo motivo, sia dalla Polonia che dalle grandi software house all'estero. Quindi sì, il mio obiettivo era e continua ad essere quello di rimanere indipendenti. Avevamo a disposizione diverse opzioni strategiche e, come azienda, abbiamo deciso di seguire la strada dell'indipendenza".

A chi ci segue, ricordiamo che dall'ottobre del 2021 Tencent è diventata la maggiore azionista esterno di Bloober Team: la holding videoludica cinese, come da prassi (almeno in questa fase di espansione e consolidamento), si è 'limitata' ad acquisire delle quote azionarie senza avanzare alcun genere di pretesa sulle posizioni da ricoprire all'interno del consiglio di amministrazione e, soprattutto, senza intervenire nel processo decisionale di Bloober Team per lo sviluppo dei suoi videogiochi, che difatti continua ad essere indipendente (quantomeno dal punto di vista creativo).