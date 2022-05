Bloober Team prima di Blair Witch: un nuovo gioco di Saw era nei piani?

Forse non tutti lo ricorderanno, ma la serie cinematografica di Saw ha goduto di due diverse trasposizioni videoludiche prodotte nientemeno che da Konami. Tuttavia, sia Saw The Videogame che il successivo Saw II: Flesh & Blood non hanno ottenuto grandi consensi di critica e pubblico, e il franchise ha così detto addio ai videogiochi.

Eppure, per un periodo c'è stata la concreta possibilità che le letali trappole dell'Enigmista potessero fare ritorno: nel corso di un'intervista con IGN.com, Bloober Team ha rivelato che era stata offerta loro la possibilità di creare un nuovo gioco di Saw, tuttavia lo studio polacco avrebbe poi rifiutato per concentrarsi invece su Blair Witch, horror psicologico uscito originariamente nel 2019 e basato anch'esso su una nota saga horror cinematografica.

"Stavo lavorando con il nostro buon partner, United Talent Agency. Abbiamo incontrato molte persone dell'industria hollywoodiana perché UTA è molto conosciuta ed ha buoni rapporti con tutti i più grandi studi cinematografici", racconta Piotr Babieno, CEO di Bloober Team, che prosegue: "Abbiamo parlato con numerosi studi e alcuni di loro sono venuti da loro e ci hanno detto 'ok ragazzi, vi state concentrando sui giochi horror e vorremmo lavorare con voi', ma gli studi sono stati molto chiari: 'Vorremmo fare questa storia ed avere il gioco nel 2021 in concomitanza con l'ultimo film', e così via. Abbiamo capito che non era ciò che volevamo fare".

Babieno ha continuato con i retroscena: "Lionsgate è venuta da noi e ci ha detto 'Ragazzi, amiamo il vostro Layers of Fear ed abbiamo visto cosa state facendo con Observer, dunque vorremmo lavorare con voi. Sappiamo che vorreste fare dei giochi vostri, dunque per favore, queste sono le nostre IP, sceglietene una'. Avremmo potuto prendere Saw, che è più famoso di Blair Witch, ma abbiamo optato per Blair Witch perché quest'universo ci dava molte opportunità per creare qualcosa di nostro. Ecco perché lo abbiamo scelto".

Dopo Blair Witch, la compagnia hanno poi realizzato The Medium uscito su PS5 e Xbox Series X/S, oltre che su PC. Le ultime voci di corridoio vorrebbero Bloober team al lavoro sul remake di Silent Hill 2, sebbene nulla è stato finora confermato. Per quanto riguarda Saw, infine, sembra che il suo ritorno nel mondo videoludico dovrà ancora attendere, se mai avverrà davvero.