Bloober Team dice basta agli horror psicologici, Layers of Fear è l'ultimo

A distanza di solo qualche giorno dall'approdo sugli scaffali di Layers of Fear, l'horror in Unreal Engine 5, Bloober Team ha fatto un importante annuncio sul suo futuro.

In un messaggio inviato ad Engadget, il team attualmente al lavoro sul remake di Silent Hill 2 ha confermato che Layers of Fear è stato l'ultimo progetto di quella che viene definita internamente Bloober Team 2.0.

Ecco un estratto delle dichiarazioni di Piotr Babieno:

"L'anno corrente segnerà la fine per lo sviluppo di horror psicologici da parte nostra. In questo momento stiamo entrando nella fase Bloober Team 3.0, nella quale realizzeremo horror per il mercato di massa. Fino ad ora ci siamo concentrati sulla storia, il mood, la qualità visiva e la musica, ma non abbiamo mai posto l'accento sulle meccaniche di gameplay. Non era il nostro target. Ma poi abbiamo compreso che non avremmo potuto davvero sfondare senza qualcosa di realmente nuovo."

Sembra quindi che la volontà dello studio sia quella di realizzare ancora produzioni horror, ma di concentrarsi anche sul gameplay oltre che sugli altri aspetti che risultano essere fondamentali per il coinvolgimento dell'utente. A tal proposito, pare che Silent Hill 2 Remake sia proprio il primo titolo della 'versione 3.0' del team, visto che sarà un prodotto molto più incentrato sulle meccaniche di gameplay rispetto alle precedenti produzioni della software house (The Medium, Blair With Project e Layers of Fear).

In attesa di saperne di più sul futuro di Bloober Team, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Layers of Fear.