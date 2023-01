Bloober Team: sequel per The Medium e Observer? Perché no, se capiterà l'occasione

Intervistato da Gaming Bolt, Kacper Michalski di Bloober Team non ha negato la possibilità che lo studio possa dare alla luce dei sequel per The Medium e Observer nel prossimo futuro, anche se al momento tutto tace in tal senso.

Il team è attualmente impegnato su Layers of Fear e Silent Hill 2 Remake, ma per il futuro "tutto è possibile" citando lo stesso Michalski, che non chiude le porte ad eventuali sequel di The Medium e Observer: "Se capiterà l'occasione, se avremo una buona idea per tornare negli universi di The Medium e Observer... chi lo sa, perché no?"

Come detto, lo studio è al lavoro su molteplici progetti sia basati su proprie IP sia per conto terzi e dunque al momento non sembra esserci spazio per ipotizzare sequel di The Medium o Observer ma non è escluso a priori che questi due titoli possano diventare dei franchise in un prossimo futuro.

Nel 2021, Tencent ha comprato il 21% di Bloober Team diventando azionista di maggioranza della compagnia, sempre nel 2021 il team ha stretto una partnership con Rogue Games per la produzione di un gioco Next-Gen, un titolo non ancora annunciato e del quale non sappiamo nulla. Periodo dunque particolarmente impegnato, questo, per Bloober Team.