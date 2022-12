Bloober Team oltre Silent Hill 2 e Layers of Fears: in sviluppo un nuovo horror!

Non bastasse il doppio impegno su Layers of Fears e sul recentemente annunciato Silent Hill 2 Remake, i vertici di Bloober Team annunciano una partnership con Private Division incentrata sullo sviluppo di un nuovo videogioco horror appartenente a un'IP del tutto inedita.

Piotr Babieno, amministratore delegato di Bloober Team, celebra questo importante accordo sottolineando come "il nostro prossimo progetto assumerà la forma di un'entusiasmante survival horror, un titolo che ci aiuterà a diventare i leader del genere horror nell'industria dell'intrattenimento in generale. Sono perciò grato per questa collaborazione con Private Division, la loro esperienza e davvero grande e lo è anche la disponibilità del loro team. Non percepiamo questa relazione come un tipico rapporto tra editore e sviluppatore, piuttosto li vediamo come degli amici che ci offriranno il loro supporto e ci aiuteranno a rimanere in riga quando ne avremo più bisogno".

Alle parole di Babieno fanno eco le dichiarazioni dei responsabili di Private Division: per l'occasione, il publisher newyorkese lancia ufficialmente il Private Division Development Fund, un fondo da destinare alle software house indipendenti in cerca di visibilità, opportunità e competenze per la realizzazione e l'autopubblicazione dei rispettivi videogiochi.