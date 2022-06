Bloober Team alla Summer Game Fest... con Silent Hill 2 Remake o Layers of Fear?

Bloomber Team rientra tra gli studi presenti alla Summer Game Fest di Geoff Keighley insieme a nomi come Activision, Bandai Namco, Capcom, Deep Silver, Devolver Digital, PlayStation, Xbox, SEGA e Warner Bros Games. Fino a qui niente di strano...

Il nome di Bloober Team è stato associato in queste settimane a Silent Hill 2 Remake con la compagnia che ha commentato i rumor, affermando di "non poter confermare nulla... ancora" e facendo quindi pensare ad un effettivo coinvolgimento nel progetto del rilancio di Silent Hill.

Silent Hill 2 Remake viene anche citato da Roberto Serrano' nella lista dei giochi della Summer Game Fest (non confermata), tra i quali spunta però anche un nuovo gioco della serie Layers of Fear. Bloober Team sarà quindi presente all'evento con due diversi titoli? Oppure non è Bloober Team lo studio coinvolto nella produzione del remake di Silent Hill 2? O ancora, forse non c'è nessun nuovo Layers of Fear in sviluppo.

Difficile dirlo, tra pochi giorni ne sapremo di più, Bloober Team ha lavorato negli ultimi anni su titoli come Layers of Fear, Blair Witch e The Medium, esperienze di discreto successo che hanno però faticato a lasciare il segno. Che sia arrivato il momento del riscatto per questo studio europeo?