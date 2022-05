Bloober Team al lavoro sul remake di Silent Hill 2 in esclusiva temporale PlayStation?

Gli screenshot di Silent Hill diffusi da Dusk Golem hanno riacceso i riflettori sulla serie Konami, la quale sarebbe in procinto di tornare con nuovi giochi, tra cui apparentemente un remake di Silent Hill 2.

Come sappiamo, Bloober Team ha stretto partnership con Konami e Sony, gli autori di The Medium hanno annunciato la collaborazione con Konami lo scorso anno mentre l'accordo con Sony è emerso dai più recenti documenti finanziari della compagnia polacca.

Dietro a questi nomi ci sarebbe un grande progetto, ovvero il remake di Silent Hill 2, in sviluppo proprio negli studi di Bloober Team. L'insider Nate The Hate parla di una riedizione con puzzle migliorati e nuovi finali, il gioco in questione inoltre sarebbe una esclusiva temporale per console PlayStation.

Nate The Hate sottolinea poi come questo non sia l'unico gioco di Silent Hill in sviluppo, ci sarebbero infatti vari progetti in lavorazione, tra cui episodi "regolari" e spin-off. L'insider infine fa sapere di non avere conferme dirette ma di essersi limitato a riportare quello che ha sentito da più fonti.

Secondo alcuni indizi Hideo Kojima sta sviluppando un nuovo Silent Hill, probabilmente in uscita solo su PlayStation 5 secondo Jeff Grubb, non è chiaro se in esclusiva totale o temporale. La diffusione delle immagini di Silent Hill è costata a Dusk Golem il ban da Twitter, l'insider è poi tornato in possesso del proprio profilo dopo qualche ora.