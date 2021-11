Bloober Team dopo The Medium: in sviluppo un gioco nextgen con Rogue Games

Bloober Team, la casa di sviluppo polacca che ha dato forma alla serie di Layers of Fear e alle esperienze a tinte oscure di The Medium, Blair Witch e Observer, conferma di essere al lavoro su un nuovo videogioco per PC e una console nextgen non meglio specificata.

Nell'annunciare lo sviluppo di questa nuova esperienza che, a giudicare dalle indicazioni offerte, verrà proposta su PC e in esclusiva console su una piattaforma nextgen tra PlayStation 5 e Xbox Series X/S, i vertici di Bloober Team specificano di star concretizzando questa visione unendo le proprie forze a quelle di Rogue Games, una software house fondata da ex programmatori, designer, autori e dirigenti di Sony, Activision, Apple, Electronic Arts e altri colossi del settore.

I rappresentanti del Bloober Team rimandano a un secondo momento ogni ulteriore approfondimento su questo misterioso videogioco nextgen: di conseguenza, non sappiamo se sarà il sequel di un titolo già proposto dagli autori polacchi o se, al contrario, si tratterà di un progetto completamente nuovo o appartenente a una proprietà intellettuale già nota (come avvenuto in passato con Blair Witch).

In attesa di ricevere un chiarimento in tal senso da parte di Bloober Team, vi rimandiamo alla recensione di The Medium, l'ultima opera firmata dalla software house europea.