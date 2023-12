Bloober Team x Skybound: in sviluppo un nuovo horror, uscirà nel 2025

I festeggiamenti per i 15 anni di Bloober Team proseguono con l'annuncio di un accordo appena stretto con Skybound Entertainment per dare forma a Project R, un videogioco horror che verrà lanciato nel 2025.

Il titolo in questione si baserà su una delle proprietà intellettuali di Skybound Entertainment, l'azienda fondata e diretta da Robert Kirkman con all'attivo IP del calibro di The Walking Dead, Invincible e Birthright.

Il CEO di Bloober Team, Piotr Babieno, benedice questa alleanza sottolineando come "questo progetto è un altro passo che compiamo per dare forma alla nostra strategia second party basata sulla collaborazione con partner esterni per fornire loro le nostre competenze e la nostra esperienza nel campo dei videogiochi horror. Conosciamo da molto tempo i ragazzi di Skybound, sono nostri amici e siamo sicuri che questo nostro videogioco sarà un successo".

Il comunicato stampa diramato congiuntamente da Bloober Team e Skybound non fornisce ulteriori precisazioni sulla proprietà intellettuale scelta per dare forma a questo nuovo videogioco che, ad ogni modo, verrà commercializzato nel 2025 su una rosa di piattaforme che deve essere ancora annunciata. Nei mesi scorsi, ad ogni modo, gli sviluppatori di Layers of Fear dissero basta agli horror psicologici, di conseguenza sarà interessante capire quali forme assumerà questa nuova esperienza a tinte oscure ambientata in uno degli universi Skybound.