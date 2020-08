Blood Bowl 3, i guerrieri tornano sul campo da football, più agguerriti che mai

Annunciato nella primavera del 2019 e poi sparito dai radar, Blood Bowl 3 di Cyanide ha ora una finestra di lancio. Il nuovo brutale gioco di fantasy football è atteso per l'inizio del 2021 su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X, PS5 e Nintendo Switch.

Per l'occasione, il publisher Nacon ha diffuso un nuovo trailer di Blood Bowl 3, il gioco si presenta come uno sportivo arcade brutale e frenetico, con squadre pronte a darsi battaglia sul campo. Blood Bowl è la reintepretazione di un celebre gioco da tavolo che tanto successo ha riscosso negli anni '80 e '90, la serie videoludica sviluppata da Cyanide è stata accolta positivamente da pubblico e critica, in particolare il secondo episodio uscito nel 2015 ha generato ottime vendite, godendo di numerose riedizioni e di un supporto post lancio piuttosto esteso.

Nacon si prepara ora a pubblicare Blood Bowl III non solo su PC e console di attuale generazione ma anche su piattaforme next-gen e Nintendo Switch. Restiamo in attesa di scoprire la data di uscita (al momento è stata resa nota solamente la finestra di lancio) ed ulteriori dettagli sul gameplay.