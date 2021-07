Blood Bowl 3 rinviato a febbraio 2022, nuovo trailer dedicato alla campagna

Blood Bowl 3 torna a mostrarsi in occasione del Nacon Connect 2021 con un nuovo, scoppiettante trailer tutto incentrato sulle brutali partite di football dal taglio spiccatamente fantasy dove i giocatori dovranno darsi battaglia non solo per la vittoria, ma anche per sopravvivere ai violenti pestaggi in campo.

Il nuovo video gameplay, incentrato sulla campagna single player, è tuttavia accompagnato da una brutta notizia: Cyanide ha infatti confermato che Blood Bowl 3 non vedrà la luce prima di febbraio 2022. Si tratta di una doccia fredda per tutti coloro che attendevano il gioco, la cui uscita originale era in teoria imminente essendo stata fissata in precedenza ad agosto 2021. Il tempo extra servirà agli sviluppatori per perfezionare il titolo, la cui uscita è prevista su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC sia via Steam che Epic Games Store.

Basato sul celebre gioco da tavolo omonimo, lo studio francese promette che il terzo capitolo della serie si baserà sulle ultime regole ed i nuovi contenuti della controparte originale per garantire così una fedel riproduzione videoludica. Diverse le squadre da affrontare, ciascuna di esse composte da personaggi e creature sopra le righe che giocheranno su campi ben diversificati tra loro e dove una mossa sbagliata può condannare i giocatori a una brutta fine. Se volete vedere ulteriori sequenze del gioco vi rimandiamo al trailer della Gamescom 2020 di Blood Bowl 3.