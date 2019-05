Blood Bowl III è ufficiale, arriva il prossimo anno

Per la gioia dei fan del titolo sportivo a base di orchi, il publisher BigBen Interactive ha appena annunciato con un'immagine la line-up di titoli attualmente in sviluppo e, tra questi, è presente anche Blood Bowl 3.

Ad eccezione dell'immagine con protagonista il logo non si conosce alcun dettaglio sul titolo, che dovrebbe arrivare nel corso del prossimo anno, ovvero il 2020. Sfortunatamente non sono state annunciate nemmeno le piattaforme di riferimento, ma è probabile che oltre al PC, a PlayStation 4 e a Xbox One sia previsto l'arrivo anche sulle console di prossima generazione Sony e Microsoft. Per chi non sapesse di cosa si tratta, Blood Bowl è uno sportivo fantasy basato su un gioco da tavolo Game Workshop e funge da parodia del football americano.

Vi ricordiamo che tra i titoli della line-up di BigBen Interactive troviamo anche WRC 8, Warhammer Chaosbane, Bee Simulator, Tennis World Tour e un nuovo gioco ambientato nell'universo di Vampire The Masquerade.