Blood of Heroes: Beta in arrivo per il PvP ispirato a For Honor e Dark Souls

For Honor incontra Dark Souls: così si potrebbe descrivere Blood of Heroes, il nuovo gioco d'azione e combattimento PvP sviluppato da Vizor Games, team bielorusso che ha preso ispirazione dalle opere Ubisoft e From Software in termini di atmosfere e gameplay.

Il titolo ci metterà nei panni di guerrieri medievali che si affronteranno in brutali e spettacolari battaglie all'interno di vaste arene nordiche, dove si potrà alternare il combattimento fisico diretto con poteri magici. Vizor Games conferma che la Closed Beta del gioco partirà su PC il prossimo 4 maggio: sarà possibile sperimentare sei diverse tipologie di combattenti, tutti ben distinti in termini di caratteristiche e abilità, mentre le modalità di gioco includeranno battaglie uno contro uno e scontri di gruppo in maniera simile a quelle viste in For Honor.

"Volevamo realizzare un gioco che avremmo assolutamente amato giocare noi stessi: un mondo crudele e adrenalinico ispirato a Dark Souls con battaglie PvP che non perdonano e guerrieri che non mostrano pietà e paura", spiega Dmitry Voronov, director di Blood of Heroes, che spiega ulteriori particolari del suo gioco: "Come nella storia, gli eroi non sono sempre cavalieri dall'armatura scintillante che combattono per il bene comune. Possono essere implacabili, furbi, vendicativi o viceversa di supporto e protettivi". Voronov alimenta quindi la curiosità attorno a questo interessante gioco d'azione, a breve pronto per essere provato da tutti i partecipanti alla Beta.

Blood of Heroes arriverà nel corso del 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Date le similitudini, se vi interessano giochi dalle premesse simili potreste leggere la nostra recensione di For Honor e rispolverare così il titolo Ubisoft.