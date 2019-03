Blood & Truth: data d'uscita e trailer dell'esclusiva London Studio per PS VR

Nel corso del PlayStation State of Play in onda mentre vi scriviamo, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer di Blood & Truth, al termine del quale ha anche annunciato la data d'uscita.

Lo shooter esclusivo per PlayStation VR sviluppato da London Studio verrà pubblicato il prossimo 28 maggio. Il filmato mostrato per l'occasione è stato catturato su PlayStation 4 Pro ed offre una panoramica della storia, presenta alcuni dei personaggi comprimari e, soprattutto, mostra diverse scene di gameplay. Il titolo si mostra in gran forma e, esattamente come all'annuncio, sfoggia un comparto tecnico di prim'ordine, che sembra superiore alla media delle produzioni uscite sul visore per la realtà virtuale di Sony.

Il gioco è ambientato in una Londra ultra-realistica e ha per protagonista Ryan Marks, un soldato d'élite delle Forze Speciali impegnato in una missione disperata per salvare la sua famiglia da un ricchissimo e spietato criminale. Trovate il trailer allegato in cima a questa notizia. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Blood & Truth a cura del nostro Giuseppe Arace.