Blood & Truth su PS VR: il nuovo video diario è dedicato al comparto sonoro

Dopo essere stato il primo videogioco per PS VR a conquistare la vetta della classifica UK, Blood & Truth continua a calamitare le attenzioni degli utenti PS4 appassionati di giochi in realtà virtuale attraverso il nuovo trailer confezionato da SIE London Studio che svela ulteriori dettagli sulla realizzazione.

Il nuovo video diario degli autori inglesi, sottotitolato in italiano, ci offre una visione d'insieme sugli interventi compiuti per evolvere l'esperienza di gioco e narrativa della demo London Heist della collezione PlayStation VR Worlds per calarci nei panni dell'agente speciale Ryan Marks.

Nel filmato, gli autori di SIE London Studios ci spiegano come Blood & Truth rappresenti vera e propria una lettera d'amore indirizzata a tutti gli appassionati di film hard-boiled del cinema di Hollywood e Hong Kong. Tra inseguimenti al cardiopalma e rocambolesche sparatorie in un tripudio di esplosioni, il titolo cerca infatti di sfruttare nel migliore dei modi l'immersività garantita dal visore VR di PlayStation 4 per trasmettere delle continue scariche di adrenalina in un'esperienza ludica che, grazie anche ai futuri aggiornamenti, proseguirà ancora a lungo.

Prima di lasciarvi in compagnia del nuovo video diario di Blood & Truth per PS4, per chi desidera approfondire la conoscenza di questo sorprendente action vi rimandiamo alla lettura dell'approfondita recensione dell'esplosivo shooter per PSVR a firma di Alessandro Bruni.