Blood & Truth per PlayStation VR: nuovo trailer in italiano!

Gli autori di Sony London Studio pubblicano il primo video di gioco in italiano di Blood & Truth per annunciarne la data di uscita e darci un assaggio dell'esplosiva esperienza in stile hollywoodiano che ci attende affrontando su PS4 le sfide di questo action per PS VR.

Partendo dalla solida base dell'avventura criminale London Heist inserita nella raccolta PlayStation VR Worlds, Blood & Truth abbraccia l'ormai consolidata formula degli sparatutto su binari per rimpolparla di contenuti attraverso una storia avvincente e un gunplay più "esagerato" in un profluvio di effetti speciali e di esplosioni pirotecniche.

Il nuovo trailer ci permette anche di approfondire la conoscenza di Ryan Marks, il soldato scelto delle forze speciali che interpreteremo, rigorosamente in prima persona, per portare a compimento una pericolosa missione contro i boss della malavita londinese e i loro sodali.

Prima di lasciarvi al nuovo gameplay in italiano di Blood & Truth che fissa al 29 maggio la data di lancio ufficiale su PlayStation 4 del nuovo progetto degli autori di Sony London Studio "in esclusiva" per PS VR, ricordiamo a chi ci segue che su queste pagine è possibile ammirare la Video Anteprima di Blood and Truth realizzata da Francesco Fossetti e Gabriele Laurino in occasione del primo evento in streaming di PlayStation State of Play.