Blood & Truth per PS VR: svelato il piano post lancio degli update gratuiti

I curatori del PlayStagion Blog a stelle e strisce svelano i piani post-lancio che i ragazzi degli studi SIE London seguiranno per ampliare la dimensione in realtà virtuale di Blood & Truth su PS4 attraverso degli aggiornamenti gratuiti previsti nel corso delle prossime settimane.

Nel ricordarci che la commercializzazione del "successore spirituale" di London Heist è prevista per domani, 29 maggio, gli autori londinesi confermano che i DLC post-lancio gratuiti di Blood & Truth comprenderanno le classifiche online, delle nuove sfide (sia time attack che a punteggio) e un livello di difficoltà aggiuntivo.

Sempre all'interno del programma di supporto post-lancio degli sviluppatori inglesi rientrerà anche la richiesta funzione New Game Plus, grazie alla quale sarà possibile ripercorrere le gesta di Ryan Marks per affrontare la sua battaglia contro la criminalità organizzata di Londra mantenendo tutti gli equipaggiamenti acquisiti nel corso della cosiddetta prima run. Nonostante si siano detti impazienti di lavorare su PS5, quindi, i ragazzi di SIE London Studios supporteranno attivamente il loro ultimo progetto per PS VR.

Speriamo perciò di conoscere la finestra di lancio di questi DLC gratuiti e, nel frattempo, vi lasciamo in compagnia di Alessandro Bruni e della nostra recensione di Blood & Truth.