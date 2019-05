Blood & Truth su PS VR: il trailer di lancio celebra le gesta di Ryan Marks

L'ottimo riscontro ricevuto dal pubblico con l'ultimo trailer di Blood & Truth spinge gli sviluppatori di SIE London Studios a realizzare un esplosivo trailer di lancio dedicato a Ryan Marks, l'eroe che interpreteremo in questo action hollywoodiano da affrontare inforcando il proprio visore PS VR su PS4.

La storia hard-boiled che gli autori dell'ottima esperienza in realtà virtuale London Heist hanno cucito addosso a Ryan Marks permetterà agli emuli di questo coraggioso agente delle forze speciali di dare la caccia ai boss malavitosi della criminalità organizzata che imperversa per le strade della capitale britannica.

Dal punto di vista delle meccaniche di gioco spicciole, l'approccio adottato dal team di Sony London Studios farà leva sullo spirito di vendetta che animerà il personaggio e si tradurrà in una sequela di missioni di stampo tipicamente action con pirotecniche esplosioni tra sparatorie su binari e inseguimenti rocamboleschi.

La commercializzazione di Blood & Truth è prevista per il 29 maggio, rigorosamente su PlayStation 4 "in esclusiva" per i possessori di PS VR, i quali, oltretutto, potranno presto immergersi nelle atmosfere aliene di No Man's Sky grazie all'aggiornamento gratuito Beyond previsto in uscita entro l'estate.