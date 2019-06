Blood & Truth è il primo gioco PSVR a conquistare la vetta della Classifica UK

PlayStation VR ha venduto oltre 4 milioni di unità, stando agli ultimi dati di vendita, e sebbene si tratti dunque di un prodotto piuttosto diffuso, la realtà virtuale non ha ancora raggiunto quello stato di mainstream che le facesse compiere il definitivo salto di qualità.

Il dato è infatti incoraggiante, ma rispetto agli oltre 90 milioni di PlayStation 4 vendute è ancora relativamente basso. Eppure finalmente qualche risultato ragguardevole Sony lo sta cominciando a ottenere, e ne è arrivato uno importante proprio in questa settimana.

Per la prima volta infatti, in testa alle classifiche di vendita inglesi, si trova un'esclusiva PlayStation VR: si tratta di Blood & Truth, che è riuscito a sorpassare un gigante come FIFA 19 e si trova ora in vetta alla chart della settimana.

È stata una lotta piuttosto serrata, ma nonostante il boost nelle vendite dato dalla finale di Champions League tutta inglese, Blood & Truth ha venduto 400 copie in più della simulazione calcistica di EA Sports, raggiungendo così il gradino più alto del podio.

Il gioco potrebbe alla fine rivelarsi la seconda grandissima hit di Sony London Studio, dopo PlayStation VR Worlds, di gran lunga il gioco PSVR più venduto, anche grazie al fatto che sia venduto in bundle con l'headset.

Che ne pensate? Avete già letto la nostra recensione di Blood & Truth?