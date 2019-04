Blood & Truth Video Anteprima: azione stile Hollywood su PlayStation VR

Nel presentare il loro nuovo progetto dedicato a PSVR i ragazzi di London Studio sono stati fin da subito piuttosto chiari: Blood & Truth è un'evoluzione di London Heist, la brevissima avventura criminale inserita nella raccolta PlayStation VR Worlds.

Il titolo recupera la formula da shooter su binari del predecessore spirituale, ma la arricchisce con ulteriori elementi, ed inserisce una storia più complessa e sparatorie più spettacolari.

La natura stessa di questo genere di esperienze videoludiche, d'altronde, sembra conciliarsi alla perfezione ad un contesto di gioco così avvolgente e immersivo da prevedere l'utilizzo di un visore per la realtà virtuale come PS VR e dei controller come PlayStation Move. Nell'attesa che Blood & Truth approdi sui nostri schermi ("indossabili" e non), Francesco Fossetti e Gabriele Laurino ci propongono una nuova Video Anteprima per aiutarci a familiarizzare con le dinamiche di gameplay che andranno a tratteggiare questo nuovo progetto.

Chi ama questo genere di titoli e vuole rimpolpare la propria ludoteca di giochi PS4 compatibili con PS VR, inoltre, sarà felice di sapere che nell'ultima puntata di PlayStation State of Play sono stati mostrati diversi progetti votati alla realtà virtuale che abbracciano i generi più disparati, dall'adrenalinico Iron-Man VR all'avventura esplorativa No Man's Sky Beyond, fino ad arrivare ai platform in soggettiva come l'intrigante Concrete Genie.