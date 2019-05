Blood & Truth: Video Recensione dell'esplosivo shooter per PlayStation VR

Nato come un’evoluzione di London Heist, breve esperienza in realtà virtuale contenuta nel pacchetto VR Worlds, Blood and Truth è un vero action game videoludico che, al netto di qualche inciampo, si conferma all'altezza delle aspettative.

La recensione di Blood & Truth a firma di Alessandro Bruni accompagna il lancio dell'ultima esperienza in realtà virtuale di SIE London Studios per PlayStation 4 da vivere tutta d'un fiato inforcando il proprio visore PS VR.

Intrisa del fascino e dell'immediatezza dei migliori film action hard-boiled di Hong Kong e Hollywood, l'esplosiva avventura confezionata dagli autori inglesi ci pone negli scomodi panni dell'agente speciale Ryan Marks, il più classico dei giustizieri solitari che dovrà abbattere a suon di granate e di pallottole le schiere di criminali assoldati dalla malavita londinese. Tra frenetiche sparatorie e rocamboleschi inseguimenti, l'offerta ludica dell'ultima fatica sparatutto di Sony promette di far felici tutti gli appassionati del genere. Tutto ciò, in attesa di riprendere la battaglia attraverso il ricco programma di contenuti post lancio.

A chi ama questo genere di esperienze ricordiamo infine che in un prossimo futuro sarà possibile esplorare con PlayStagion VR i mondi alieni di No Man's Sky Beyond, l'aggiornamento gratuito che i ragazzi di Hello Games capitanati da Sean Murray contano di pubblicare su PS4, così come su PC e Xbox One, entro la fine dell'estate.