Bloodborne a 120fps? Tutto è possibile con una PS5 modificata!

Grazie agli sforzi di Lance McDonald e del modder Illusion, Bloodborne ha raggiunto i 60fps su PS5. Ma ad Illusion questo comunque grande risultato non basta ed ha deciso di spingersi ancora più lontano, puntano addirittura ai 120fps sulla console Sony.

Ed a quanto pare il modder sembra aver raggiunto il suo scopo: in un post su Twitter/X Illusion sottolinea che "i 120fps per i giochi PS4 su una PS5 modificata sono ora possibili", mostrando a prova delle sue parole degli screenshot relativi sia a Bloodborne che a Gravity Rush 2 che raggiungono per l'appunto il framerate designato. Va detto che, come appare nelle immagini, i 120fps non sembrano in realtà troppo stabili, con il creatore che non spiega inoltre nel dettaglio come è riuscito ad arrivare ad un simile risultato, tuttavia il fatto che Illusion sia comunque riuscito a toccare un simile framerate resta comunque un risultato impressionante.

Quanto raggiunto dal modder fa dunque sognare i fan dell'intramontabile opera From Software, ancora oggi rimasta confinata su PS4 e senza alcuna versione nativa per PlayStation 5 che ne migliori le prestazioni. I continui rumor sull'esistenza di Bloodborne Remastered che prontamente vengono smentiti fanno sperare prima o poi in un qualche annuncio a sorpresa da parte di Sony sul ritorno della celebre opera di Hidetaka Miyazaki, ad oltre 8 anni di distanza dal suo esordio sul mercato.