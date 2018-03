Bloodborne 2 all'E3 2018? Speculazioni e rumor sul gioco From Software

Questo meseha stupito tutti i giocatori abbonati a PlayStation Plus con due strepitosi titoli gratuiti, ovvero. L'inserimento di quest'ultimo, in particolare, ha acceso le speranze sull'arrivo di un sequel.

From Software e Sony tacciono per il momento, ma un annuncio in occasione dell'E3 2018, che si svolgerà dal 12 al 15 giugno, non pare poi tanto impossibile. Il nostro Alessandro Bruni ha provato a fare il punto della situazione analizzando in maniera dettagliata i rumor e i fatti concreti di cui siamo a conoscenza. Il risultato è il video speciale che potete ammirare in apertura di notizia. Come lui stesso fa notare, la sua presenza sul palco della fiera losangelina sarebbe letteralmente "sconvolgente".

Voi invece cosa ne pensate? Siete caldamente invitati a dire la vostra nella sezione commenti di questa notizia. Come accogliereste l'annuncio di un sequel del capolavoro di Hidetaka Miyazaki uscito in esclusiva su PlayStation 4?