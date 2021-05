Bloodborne 2, lo immagina...Playground Games: spettacolari artwork di un concept artist

Dopo il primo appuntamento con il Bloodborne 2 immaginato da Thomas Chamberlain, l'ipotetico sequel ipotizzato dall'artista, attualmente impegnato nello sviluppo di Fable, giunge a compimento.

Concept Artist presso gli studi di Playground Games, Thomas Chamberlain ha infatti pubblicato la terza e ultima parte del proprio progetto dedicato ad una nuova Caccia. Con le immagini che trovate a disposizione in calce a questa news, l'artista ha delineato un percorso decisamente suggestivo, che vede il protagonista del suo Bloodborne 2 muovere i propri primi passi tra le dune di un deserto dalle atmosfere post-apocalittiche, per poi tornare a immergersi in cupi scenari da incubo.

Non mancano ovviamente all'appello creature mostruose e atmosfere lugubri, tra giganteschi aracnidi, mostri lovecraftiani ed eclissi totali. L'intera sequenza immaginata da Thomas Chamberlain include concept art dedicate a personaggi e ambientazioni, oltre a dettagli di carattere narrativo e descrizioni di oggetti e armi. Potete dare un primo sguardo alle sue notevoli creazioni direttamente in calce a questa news, ma per una presentazione più completa potete fare riferimento al video disponibile in apertura, con il quale Chamberlain descrive le proprie creazioni.



Per il momento, come noto, non vi sono notizie dell'intenzione di Miyazaki di realizzare un eventuale Bloodborne 2, con From Software al momento al lavoro sulla preparazione dell'attesissimo e ancora misterioso momento del lancio di Elden Ring.