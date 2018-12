Bloodborne 2 è in fase di sviluppo? Miyazaki non è nella posizione giusta per parlarne

Intervistato dalla rivista spagnola Xataka, il papà di Dark Souls ha dichiarato di non essere attualmente nella posizione giusta per poter parlare del sequel di Bloodborne.

Nelle scorse settimane addirittura è stato scoperto un piccolo easter egg in Dèracinè (gioco From Software per PSVR) apparentemente legato a Bloodborne 2 ma sembra che il rimando in questione non sia in alcun modo legato al sequel di Bloodborne: "In From amiamo pazzamente Bloodborne, per questo abbiamo deciso di rendere omaggio al gioco con un easter egg, posso dirvi che non sono nella posizione giusta per rivelare altri dettagli sull'esistenza o meno di Bloodborne 2."

La seconda parte della dichiarazione potrebbe far pensare ad un mancato coinvolgimento di From Software nella lavorazione di Bloodborne 2, ricordiamo che il marchio appartiene infatti a Sony Interactive Entertainment, il publisher potrebbe aver deciso di far sviluppare il gioco ad uno studio diverso... ne sapremo di più nel 2019?