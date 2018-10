Bloodborne 2 potrebbe essere annunciato a ottobre? Alcune teorie si diffondono sul web

Alcune speculazioni diffuse nelle scorse ore vorrebbero come "molto probabile" un possibile annuncio di Bloodborne 2 da parte di From Software durante il mese di ottobre, analizziamo insieme la situazione.

From Software ha annunciato uno speciale evento a Osaka per il 14 ottobre, in questa occasione lo studio mostrerà Sekiro Shadows Die Twice ai giocatori giapponesi, oltre a Dèracinè, Metal Wolf Chaos XD e Dark Souls Remastered per Nintendo Switch.

Durante l'evento si terranno anche quiz e panel con i membri della compagnia e molti pensano che possa essere l'occasione giusta per annunciare nuovi progetti, come il tanto rumoreggiato Bloodborne 2. In realtà appare improbabile che From possa scegliere uno showcase così piccolo per svelare un progetto di così ampio respiro, tuttavia l'ipotesi di un possibile reveal a ottobre prende forma pensando alla Paris Games Week, in programma dal 26 al 30 ottobre.

La Paris Games Week è da sempre un momento "caldo" per Sony Interactive Entertainment in Europa e negli anni scorsi abbiamo assistito ad annunci piuttosto corposi, anche se dobbiamo dire che la compagnia non ha ancora confermato una conferenza per l'edizione 2018 della fiera parigina. Al momento si tratta dunque solamente di speculazioni prive di conferma, From è impegnata su vari progetti ma Bloodborne 2 non sembra essere tra questi, nulla vieta però che Sony Japan Studios possa aver portato avanti lo sviluppo senza la collaborazione dello studio di Dark Souls, ricordiamo infatti che l'IP appartiene infatti al publisher.

La scorsa primavera, Bloodborne 2 è comparso nei listini di Amazon Italia e molti si aspettavano un reveal all'E3 di giugno ma così non è stato...