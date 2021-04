Bloodborne 2 su PS5 immaginato da un appassionato: il trailer fan made

Da poco trascorso il sesto anniversario di Bloodborne, la community legata all'Action RPG di casa From Software non si rassegna alla mancanza di annunci correlati ad un sequel dell'opera.

Desiderosi di poter un giorno fare ritorno a Yharnam, i videogiocatori continuano a tessere ipotesi e teorie correlate ad un possibile sequel della cupa e oscura Caccia dalle suggestioni lovecraftiane. A provare a dare una forma più concreta ad un'ambientazione immaginaria per un Bloodborne 2 ci ha pensato un fan attivo su YouTube come "Garden of Eyes". Quest'ultimo ha in particolare dato vita ad un trailer fan made, con il quale presenta un ipotetico Bloodborne II: Hlood Hunt.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato alterna sequenze di gioco ad indicazioni correlate al contesto narrativo. La suggestione proposta dall'appassionato muove i suoi passi dal finale di Bloodborne che ha visto il protagonista ascendere ad un livello superiore. Complicazioni nel processo hanno tuttavia portato alla nascita di una nuova specie di entità ultraterrene. Per cercare di dare un senso alla nuova dimensione della realtà, sarà necessario dare il via ad una nuova Caccia, sfruttando appositi portali per fare ritorno al momento in cui tutto ha avuto inizio. Cosa ve ne pare?



Al momento, From Software è impegnata nello sviluppo dell'attesissimo Elden Ring, in merito al quale continuano ad emergere presunti leak tra demo e multiplayer.